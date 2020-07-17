Яна поздравили с чемпионским поясом UFC элитным внедорожником

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян вернулся в Россию и получил в подарок элитный внедорожник Mersedes GLE450 от бойцовского клуба «Архангел Михаил», представителем которого он является. Пост доступен в Instagram-аккаунте организации.

27-летний Ян прибыл в Екатеринбург, где ему вручили автомобиль в торжественной обстановке. Спортсмена поздравил глава бойцовского клуба предприниматель Игорь Алтушкин.

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Ян известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 12 июля россиянин завоевал чемпионский пояс организации, нокаутировав экс-обладателя титула бразильца Жозе Алду. Таким образом, российский боец продлил серию побед в UFC до семи поединков.

Ранее «Архангел Михаил» представлял другой отечественный боец UFC Алексей Олейник.