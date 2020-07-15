Петр Ян продолжил перепалку с бывшим чемпионом UFC и согласился на бой с ним

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян в Twitter продолжил перепалку с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе, американцем Генри Сехудо и согласился на бой с ним.

Ян заявил, что Сехудо трусливо сбежал, узнав о возможности совместного поединка. «Теперь ты лаешь с безопасного расстояния, клоун. Вернись, и я снова отправлю тебя на пенсию», — написал спортсмен.

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12 июля Сехудо отреагировал на победу Яна в бою с бразильцем Жозе Алдо, сравнив россиянина с уродливой картофелиной. Он посчитал, что Ян не смог бы продержаться с ним в октагоне и двух раундов.

В этот же день Ян одержал победу над Алду и завоевал чемпионский титул UFC в легчайшем весе. Россиянин стал основным претендентом на вакантный пояс после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.

На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. В активе американца 16 побед и два поражения.

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