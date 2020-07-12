Бывший чемпион UFC оскорбил Петра Яна и бросил ему вызов

Бывший чемпион UFC, американец Генри Сехудо в Twitter отреагировал на победу россиянина Петра Яна в бою с бразильцем Жозе Алдо и бросил ему вызов.

«Поздравляю тебя, Петр Ян. Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться со мной пару раундов. Ты — уродливая картофелина», — оскорбил его Сехудо.

Промоутер Камил Гаджиев в интервью ТАСС заявил, что поединок между американцем и россиянином мог бы собрать большую аудиторию.

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Ранее 12 июля Ян одержал победу над Алду и завоевал чемпионский титул UFC в легчайшем весе. Рефери присудил 27-летнему россиянину победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Ян стал основным претендентом на вакантный пояс после того, как чемпион организации в легчайшем весе Сехудо объявил о завершении карьеры. На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. В активе американца 16 побед и два поражения.

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