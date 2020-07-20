Отреагировавший на победу Яна мемом из порно американец вновь оскорбил бойца

Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг, отреагировавший на победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Алду мемом из порно, в Twitter вновь оскорбил спортсмена.

Стерлинг назвал Яна бумажным чемпионом, которого он мечтает одолеть. «Он не победил ни одного бойца из пятерки лучших, и теперь он чемпион. Хорошо устроился. Но быстрый подъем обернется быстрым падением», — написал американец.

Материалы по теме Не Хабибом единым У России появился новый чемпион UFC. Петр Ян уничтожил легендарного бразильца

13 июля Стерлинг опубликовал мем из порно «Оргия — новый черный», заменив лица темнокожих мужчин на собственное изображение, а лицо девушки — на изображение Яна. До этого он заявил о желании встретиться с россиянином в октагоне.

12 июля Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив Алду. Стерлинг в июне на турнире UFC 250 одолел Кори Сэндхагена и стал претендентом на титул в этой же весовой категории.

На счету Яна 15 побед и одно поражение в MMA. Стерлинг провел 22 боя. Из них 19 завершились его победой, три — поражением.