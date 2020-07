Американский боец UFC отреагировал на победу Яна мемом из порно

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Алду на турнире под эгидой промоушена мемом из порно. Соответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

Стерлинг опубликовал мем из порно «Оргия — новый черный» (Orgy Is the New Black), который появился в 2016 году, а широкую популярность обрел в 2018-м. Героями стали пять темнокожих мужчин и девушка европейской внешности.

Мем используют для обозначения приближающейся опасности, заменяя лица героев. На картинке Стерлинга у всех афроамериканцев лицо самого Алджамейна, а у девушки — Яна.

В мае 2020-го Стерлинг заявил о желании встретиться с Яном в октагоне. В июне на турнире UFC 250 он победил Кори Сэндхагена удушающим приемом и стал претендентом на титул в легчайшем весе. Всего за карьеру в профессиональных ММА американец провел 22 боя. Из них 19 завершились его победой, три — поражением.

12 июля Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. Позднее Алду объяснил неудачу. На счету Яна теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом россиянин не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.

