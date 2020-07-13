Петр Ян оскорбил бывшего чемпиона UFC в ответ на критику

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян оскорбил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандта в ответ на критику. Соответствующий пост появился в его Twitter.

Американец указал, что Ян — слишком медленный, на что россиянин написал: «А ты слишком тупой. У тебя хрупкий подбородок».

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Гарбрандт также отреагировал на этот пост, призвав выяснить отношения в октагоне. «У нас осталось незаконченное дело! Ты жестко действуешь только тогда, когда твой похожий на крысу друг достает камеру», — ответил он.

В декабре 2019-го между Яном и Гарбрандтом произошла потасовка за кулисами во время турнира UFC. По словам американца, Ян настиг его по пути в туалет, после чего между спортсменами возникла ссора.

12 июля 2020-го Ян завоевал чемпионский пояс организации в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. На счету Яна теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом россиянин не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.

Гарбрандт — бывший чемпион организации в легчайшем весе. За карьеру в ММА он провел 15 поединков, 12 из которых выиграл, а 3 — проиграл.

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