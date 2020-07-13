Алду объяснил поражение от Петра Яна на турнире UFC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Жозе Алду объяснил поражение от россиянина Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

По мнению Алду, он сделал все возможное по ходу боя, много работал на тренировках и следил за питанием, но «соперник был лучше и проявил все свои достоинства». Бразилец подчеркнул, что «хотел переписать историю», но все сложилось не в его пользу.

При этом спортсмен заметил, что после поражения стал сильнее. «Люди, как правило, носятся с идеей идеального мира и забывают, что поражения не являются чем-то унизительным», — добавил он.

27-летний Ян одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Спортсмен стал чемпионом UFC в легчайшем весе. На счету Яна теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом россиянин не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.

Позднее появилось видео победы Яна. На кадрах видно, что россиянину удалось занять выгодную позицию и обрушить на соперника ряд ударов, вынудив судью остановить поединок.

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