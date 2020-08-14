Нурмагомедов дал совет Петру Яну

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов дал совет соотечественнику Петру Яну. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я бы посоветовал Петру меньше отвлекаться, сосредоточиться на тренировках. Простой мальчишка из Сибири, пусть выигрывает и защищает пояс. Век спортсмена очень короткий», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что Яну предстоит встреча со сложным соперником Алджамейном Стерлингом, в котором ему должна помочь его мотивация.

14 июля Ян высказался на тему сравнения с Нурмагомедовым. Спортсмен заявил, что не хочет быть ни на кого похожим, потому что каждый хорош по-своему.

12 июля Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом 27-летний Ян не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 31-летний россиянин остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. В сентябре боец должен провести защиту титула в бою с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи.