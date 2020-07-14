Петр Ян высказался о сравнении с Нурмагомедовым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян высказался на тему возможного сравнения с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, они слишком разные по стилю. Кроме того, бойцы находятся в разных весовых категориях. Ян отметил, что не хочет быть ни на кого похожим, потому что каждый хорош по-своему.

12 июля Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом 27-летний Ян не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 31-летний россиянин остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. В сентябре боец должен провести защиту титула в бою с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи.

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