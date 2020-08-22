Лучший боец UFC прокомментировал завоевание титула Bellator учеником Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в Twitter прокомментировал победу россиянина Вадима Немкова в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Спортсмен поздравил 28-летнего Немкова с победой над американцем Райаном Бейдером и обратил внимание на то, что у России теперь появился чемпион в полутяжелом весе.

Бой между Немковым и Бейдером состоялся в американском Анкасвилле ранее 22 августа. Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Бейдер — бывший соперник Федора Емельяненко. В январе 2019 года он нокаутом в первом раунде победил россиянина. Немков является учеником Емельяненко и тренируется под его началом в Fedorteam. На счету бойца теперь 12 побед и два поражения в MMA.