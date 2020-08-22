Ученик Емельяненко нокаутировал его бывшего соперника и стал чемпионом Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков одержал победу над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Видео доступно в Twitter промоушена.

Бой состоялся в американском Анкасвилле. Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде.

Бейдер — бывший соперник Федора Емельяненко. В январе 2019 года он нокаутом в первом раунде победил россиянина.

Немков является учеником Емельяненко и тренируется под его началом в Fedorteam. На счету бойца теперь 12 побед и два поражения в MMA.