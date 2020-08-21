Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о планах по завершению карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам россиянина, перед уходом из спорта он рассчитывает провести еще два поединка. Один из них, возможно, пройдет в конце этого года. Кроме того, Емельяненко назвал хорошей идеей организацию боя-реванша с Фабрисиу Вердумом. Россиянин подчеркнул, что очень хотел бы встретиться с бразильцем.

В конце июля 42-летний Вердум заявил, что очень уважает Емельяненко и хочет боя с ним. Первый поединок спортсмены провели в 2010 году. Тогда бразилец одержал победу болевым приемом в первом раунде. То поражение стало для россиянина первым за 9,5 года.

43-летний Емельяненко известен по выступлениям в промоушенах Rings, Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед и 6 поражений. Вердум — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. В его активе 33 боя, в которых спортсмен одержал 24 победы и потерпел 9 поражений.