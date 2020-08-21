Федор Емельяненко дал совет брату

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко обратился к младшему брату — Александру Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя поражение родственника в бою с Магомедом Исмаиловым, спортсмен отметил, что бойцу нельзя расслабляться. По словам Емельяненко-старшего, к каждому бою нужно подходить очень серьезно.

«Это был шанс для Исмаилова заявить о себе, и он подошел со всей ответственностью к этому поединку. В клетке он сделал все правильно. Не совершил ни одной ошибки и очень красиво провел бой», — добавил Емельяненко.

Поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание Емельяненко в третьем раунде, просигнализировав поражение тяжеловеса нокаутом.