Менеджер Нурмагомедова усомнился в величии Федора Емельяненко

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз усомнился в расхожем мнении, что Федор Емельяненко — лучший тяжеловес в истории спорта. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Абдель-Азиз указал на то, что российского тяжеловеса вынудил сдаться Фабрисиу Вердума. Кроме того, он напомнил, что бразилец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одержал ряд ярких побед над наиболее статусными представителями дивизиона.

«Финишировал Федора, нокаут Марка Ханта, победы над Ногейрой, Алистаром Оверимом, Кейном Веласкесом и Алексом Густаффсоном.... И кто-то еще не называет Фабрисиу величайшим бойцом всех времен?» — удивился он.

Нурмагомедов при этом неоднократно подчеркивал, что считает Емельяненко величайшим тяжеловесом на планете. В июне издание CBS составило рейтинг лучших бойцов MMA в истории спорта. Емельяненко попал в десятку.

Свой последний поединок Вердум проиграл другому российскому тяжеловесу Алексею Олейнику. Поединок бразильца против Емельяненко состоялся в 2010 году. Тогда россиянин сдался сопернику.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. Многие спортсмены и эксперты называют россиянина лучшим тяжеловесом в истории MMA.