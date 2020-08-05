Менеджер Нурмагомедова нашел улучшенную версию россиянина

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился мнением о кузене спортсмена Усмане Нурмагомедове. Его слова приводеит YouTube-канал Asian MMA.

«Этот парень — убийца. Знаток тайского бокса, плюс родственник Хабиба. Понимаете, что это значит? Этот парень превосходен в борьбе. У него есть все — ударка, борьба, джиу-джитсу», — уверен Абдель-Азиз. Он добавил, что считает Усмана улучшенной версией Хабиба.

На турнире UAE Warriors 12 Усман Нурмагомедов довел серию побед до десяти поединков. При этом каждый из боев он завершил досрочно.

Усман Нурмгаомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).