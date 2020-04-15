Брату Нурмагомедова предрекли чемпионский титул UFC

Американский тренер Хавьер Мендес оценил перспективы российского бойца смешанного стиля Умара Нурмагомедова, который приходится двоюродным братом действующему обладателю титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову. Специалист поделился мнением в своем подкасте.

Мендес считает, что 24-летний Нурмагомедов может стать новым открытием для UFC и предрек ему чемпионский пояс. «Правильные бои, планомерное развитие карьеры — и этот парень сможет стать новым чемпионом», — убежден тренер. По словам Мендеса, Умар является противоположностью Хабиба и демонстрирует яркую ударную технику.

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В конце января Хабиб Нурмагомедов объявил, что его брат Умар присоединился к UFC. Он должен был дебютировать в промоушене на турнире UFC 249. Однако на фоне пандемии коронавируса ивент был отложен на неопределенный срок. Изначально в главном поединке турнира должны были сойтись Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Умар Нурмагомедов тренируется под руководством Мендеса вместе со своим братом и другими бойцами из Дагестана, представляющих Eagles MMA. На его счету 12 побед и ни одного поражения.

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