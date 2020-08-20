Нокаутировавший Емельяненко американец подерется с учеником россиянина

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков подерется за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе против действующего обладателя пояса американца Райана Бэйдера. Слова россиянина накануне поединка приводит MMA Junkie,

28-летний ученик прославленного российского тяжеловеса Федора Емельяненко рассчитывает войти в историю, отобрав пояс у Бэйдера. «Я готовился к этому, я молод, я голоден. Я предвижу победу», — заявил он. Поединок возглавит турнир Bellator 244 22 августа.

Бэйдер удерживает пояса в полутяжелой и в тяжелой весовых категориях. В январе 2019-го он нокаутировал Емельяненко за 34 секунды в финале гран-при тяжеловесов Bellator.

Немков тренируется в Fedorteam под началом Емельяненко. На счету бойца 11 побед и два поражения.

Бэйдер известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). У него 27 побед и пять поражений в MMA.