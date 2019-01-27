Описано состояние Емельяненко после нокаута на 35-й секунде

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, находившийся на арене во время боя Федора Емельяненко против Райана Бэйдера, описал состояние российского бойца после нокаута на 35-й секунде. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Емельяненко, по словам Запашного, чувствует себя хорошо. «Он покушал, мы начали шутить. Я у него спросил, хочет ли он посмотреть бой. Включил ему видео на телефоне. Он посмотрел», — рассказал дрессировщик. Запашный также отметил, что разговора о завершении карьеры он с Емельяненко не вел. «Пока это вопрос, который витает в воздухе», — заметил он.

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Поединок против Бэйдера состоялся в ночь на 27 января в США. Американец нокаутировал соперника и победил в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Тренер Емельяненко после боя заявил, что спортсмен был готов лишь на 66 процентов. Также Питер Тайссе предположил, что после этого его подопечный завершит карьеру: у него есть проблемы с коленом и плечом.

Для Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах.

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