Тренер заявил о неготовности Емельяненко к бою против американца

Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко Питер Тайссе заявил, что спортсмен был готов к поединку против американца Райана Бэйдера лишь на 66 процентов. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Тайссе предположил, что бой с Бэйдером стал для Емельяненко последним в карьере. Он отметил, что у его подопечного есть проблемы с коленом и плечом. Сам же специалист пообещал, что работать с россиянином больше не будет.

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Тренер рассказал, что в проигранном американцу поединке Емельяненко не получил серьезных травм. «Единственное — есть рассечение, ему наложили девять швов», — сказал Тайссе.

Поединок в рамках финала Гран-при тяжеловесов Bellator прошел в ночь на 27 января в США. Бэйдер нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде первого раунда. Бывший боец ММА Олег Тактаров поделился мнением, что у россиянина были проблемы со здоровьем. «Федору будто бы влили снотворное», — заметил также спортсмен.

42-летний Емельяненко за свою карьеру провел 45 боев, одержав 38 побед и проиграв шесть раз. Еще один поединок с его участием был оставлен без результата.

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