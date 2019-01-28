Нокаутировавший Емельяненко американец захотел поединка с лучшим бойцом UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Райан Бэйдер заявил, что принял бы участие в поединке против соотечественника Дэниела Кормье — лучшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он сообщил в интервью MMA Fighting.

Один из журналистов вспомнил слова Кормье о том, что Бэйдер, будучи бойцом UFC, был самым легким из соперников в полутяжелом весе. Бэйдер же отметил, что давно не обижается на эти слова и уважает действующего чемпиона UFC в тяжелом весе. «Было бы здорово выйти против Кормье. Провести бой лучших в обоих промоушенах. Разобраться, кто тут самый чемпионский чемпион», — добавил 35-летний Бэйдер.

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В ночь на 27 января Бэйдер нокаутировал российского бойца Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. Победа сделала американца чемпионом организации в данном дивизионе. Помимо этого, Бэйдер также является обладателем пояса в полутяжелом весе.

39-летний Кормье — лучший боец UFC без учета весовых категорий и действующий чемпион в тяжелом весе. Он одновременно являлся чемпионом сразу в двух весовых категориях, но отказался от титула в преддверии боя между американцем Джоном Джонсом и шведом Александром Густафссоном. В поединке 30 декабря на UFC 232 Джонс стал новым чемпионом в полутяжелой весовой категории.

Бэйдер выступал в UFC с 2009 по 2016 год. Он одержал 14 побед и потерпел пять поражений под эгидой промоушена. После перехода в Bellator американец стал чемпионом организации в полутяжелом весе. В Bellator Бэйдер ни разу не уступил, победив пять раз.

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