Боец UFC Вердум захотел дать реванш Федору Емельяненко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фабрисиу Вердум заявил о желании дать реванш россиянину Федору Емельяненко. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-конференцию спортсмена, прошедшую после турнира UFC Fight Island 3.

Бразилец отметил, что очень уважает соперника и хочет встретится с ним в октагоне. По его мнению, все поклонники смешанных единоборств (MMA) хотели бы увидеть такую схватку. Вердум добавил, что в его понимании 43-летний Емельяненко — лучший боец смешанного стиля.

Ранее в воскресенье, 26 июля, 42-летний Вердум в рамках турнира UFC, который прошел на «бойцовском острове» в Абу-Даби, одержал досрочную победу над шведом Александером Густафссоном.

Вердум встречался с Емельяненко в 2010 году. В том поединке бразилец одержал победу удушающим приемом в первом раунде.