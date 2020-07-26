Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Island 3

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Роберт Уиттакер победил англичанина Даррена Тилла в главном поединке турнира UFC Fight Island 3. Об этом сообщается на сайте турнира.

Мероприятие прошло в ночь на воскресенье, 26 июля, на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Представитель Австралии взял верх над соперником единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47). Спортсмены выступают в среднем весе.

Благодаря победе Уиттакер стал претендентом на чемпионский пояс в средней весовой категории и встретится с победителем боя между Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой.

В рамках турнира UFC Fight Island 3 бои также провели три россиянина. Мовсар Евлоев, выступающий в полулегком весе, единогласным судейским решением взял верх над англичанином Майком Гранди. Представитель полусредней весовой категории Эмеев по решению судей победил немца Никласа Штольце. Полутяж Гаджимурад Антигулов проиграл болевым приемом в первом раунде шотландцу Полу Крейгу.