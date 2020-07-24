Петр Ян ответил описавшему его победу мемом из порно американцу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян ответил оскорбившему его американцу Алджамейну Стерлингу. Его слова приводит Bjpenn.

Ян заявил, что вместо своих комментариев Стерлинг должен умолять его о поединке. «Станет ли Стерлинг моим следующим соперником? Я не знаю, но меня это не заботит», — сказал россиянин.

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13 июля Стерлинг опубликовал мем из порно «Оргия — новый черный», заменив лица темнокожих мужчин на собственное изображение, а лицо девушки — на изображение Яна. Затем он назвал россиянина бумажным чемпионом, которого он мечтает одолеть.

12 июля Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. Стерлинг в июне на турнире UFC 250 одолел Кори Сэндхагена и стал претендентом на титул в этой же весовой категории.

На счету Яна 15 побед и одно поражение в MMA. Стерлинг провел 22 боя. Из них 19 завершились его победой, три — поражением.