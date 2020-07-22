Бывший чемпион UFC Сен-Пьер оценил неуязвимость Нурмагомедова

Бывший канадский боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер оценил достижения россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит BJPenn.

Сен-Пьер заявил, что согласился бы на поединок с Нурмагомедовым, так как считает россиянина неуязвимым. «Он словно идеальный боец, который ни разу не проигрывал. Вокруг него аура неуязвимости. Так что хотелось бы провести такую встречу. Это не вопрос денег. Это вопрос славы, достижения и истории», — посчитал боец.

Сен-Пьер и Нурмагомедов несколько раз заявляли о желании подраться друг с другом. Российский боец публично бросил вызов канадцу перед тем, как тот объявил о своем уходе из MMA. По словам Сен-Пьера, он столкнулся с нежеланием руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) организовать этот бой.

Канадец становился чемпионом промоушена в среднем и полусреднем дивизионах. В полусреднем весе он девять раз успешно защищал пояс.

Нурмагомедов является действующим обладателем титула в легкой весовой категории. На его счету 28 побед и ни одного поражения.