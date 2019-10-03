Глава UFC назвал условие проведения боя Нурмагомедова с Сен-Пьером

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Его слова приводит MMA Fighting.

«Вначале он должен подраться с Тони Фергюсоном. Если Хабиб победит, то круто будет организовать их поединок с Сен-Пьером. Вы видели свежие фотографии Жоржа? Выглядит очень худым. Кажется он просто захотел очистить организм. Он в отличной форме, и он очень похудевший», — заявил Уайт.

Нурмагомедов не раз выражал желание провести с Сен-Пьером, которого он считает одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. Последний раз канадец выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего в активе 38-летнего бойца 26 побед и два поражения.

Ранее 3 октября отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что рассчитывает на поединок сына с ирландцем Конором Макгрегором в Москве. При этом он также подчеркнул, что вначале бойцу нужно «нужно разобраться Фергюсоном».

Нурмагомедов — действующий чемпион в легком весе. Он выиграл все 28 боев в профессиональной карьере. В последнем поединке, состоявшемся 7 сентября, он победил американца Дастина Порье. Фергюсон занимает второе место в рейтинге легковесов UFC и считается основным претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым.

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