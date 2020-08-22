Чемпион Bellator из России оценил победу над нокаутировавшим Емельяненко бойцом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков оценил победу над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Его слова приводит ТАСС.

«Была задача заставить работать его вторым номером, Бейдер теряется, когда приходится так делать. Это сработало. После того как я попал ногой в голову, удивился, что судья так долго останавливал бой», — заявил Немков. Он добавил, что хотел бы подраться с победителем противостояния между Лиото Мачидой и Филом Дэвисом.

Бой между Немковым и Бейдером состоялся в американском Анкасвилле ранее 22 августа. Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Бейдер — бывший соперник Федора Емельяненко. В январе 2019 года он нокаутом в первом раунде победил россиянина.

Немков является учеником Емельяненко и тренируется под его началом в Fedorteam. На счету бойца теперь 12 побед и два поражения в MMA.