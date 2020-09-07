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Нурмагомедов раскрыл план на бой с Гэтжи

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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов раскрыл план на бой с американцем Джастином Гэтжи. Его слова приводит газета «Известия».

Нурмагомедов заявил, что сейчас оценивает свое состояние на 65 по 100-балльной шкале. При этом он понадеялся, что сумеет нокаутировать соперника. «Во втором-третьем раунде хочу закончить бой», — заметил россиянин.

Боец подчеркнул, что ему интересен бой с американцем. «Мне интересно, какой Гэтжи в партере. Мы ни с кем не видели его в партере», — добавил спортсмен.

1 сентября Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи. На ролике видно, как спортсмен совершает пробежку на улице.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи намечен на 24 октября и пройдет в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в легком весе. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA. Гэтжи является временным чемпионом организации. На его счету 24 боя, из которых он выиграл 22, а два проиграл.

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