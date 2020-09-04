Нурмагомедов рассказал о совете отца перед боем с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram рассказал о совете отца Абдулманапа Нурмагомедова перед боем с ирландцем Конором Макгрегором.

Спортсмен выложил несколько фотографий боя с ирландцем и подписал пост словами: «Как Отец говорил: навязывай ему свою игру, иди до конца, и ты увидишь — как сдаются другие» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее 4 сентября Хавьер Мендес, тренер Нурмагомедова, анонсировал бой-реванш своего подопечного с Макгрегором. По словам специалиста, ирландец очень хочет драться, а россиянин — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

В октябре 2018-го Нурмагомедов первый раз защитил титул в поединке с Макгрегором. 25 октября спортсмен снова выйдет в октагон в поединке за титул против американца Джастина Гэтжи.