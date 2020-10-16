Гейджи оценил значение поединка с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи оценил значение поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит TMZ.

«Ставки очень велики. Не побоюсь этого слова, но это судьбоносный поединок для меня. Я готов к этой встрече, можете поставить все до последнего цента, но я не покину октагон трусом», — заявил Гейджи.

13 октября американский боец Дастин Порье назвал условие для победы Нурмагомедова над Гейджи. Спортсмен посчитал, что если россиянин сумеет прижать соперника к сетке, то победит, ведь именно так Нурмагомедов перемалывает соперников.

Гейджи и Нурмагомедов подерутся в главном поединке турнира UFC 254 24 октября на острове Яс в Абу-Даби. На кону — пояс чемпиона организации в легком весе. Нурмагомедов выступит в качестве действующего чемпиона UFC, Гейджи — как временный.

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