Порье назвал условие для победы Нурмагомедова над Гейджи

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье в подкасте Тедди Атласа назвал условие для победы россиянина Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейджи.

Порье посчитал, что Нурмагомедову необходимо исполнить план на бой. «Если Хабиб сумеет прижать его к сетке, то победит. В спортивной борьбе нет сеток, а именно у них Хабиб перемалывает соперников. Он использует ступни, руки, а его баланс просто… Я никогда ничего подобного не видел», — заявил он, добавив, что Гейджи необходимо хорошо подготовиться к предстоящему бою.

Нурмагомедов и Гейджи подерутся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 24 октября. Россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Он одержал 28 побед в 28 боях в MMA. В активе Гейджи 22 победы при двух поражениях в смешанных единоборствах.

На счету Порье 26 побед и шесть поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В сентябре 2019-го американец досрочно уступил Нурмагомедову в титульном бою.