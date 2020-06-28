Порье выиграл главный бой турнира UFC Vegas 4

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье победил новозеландца Дэна Хукера в главном бою турнира UFC Vegas 4. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился все пять раундов. Судьи приняли решение отдать победу Порье — 48-47, 48-47, 48-46.

Для американца этот успех стал 26-м в карьере, также на его счету шесть поражений. Хукер проиграл девятый бой в карьере, в его активе 20 побед на профессиональном уровне.

Порье последний раз проводил бой в рамках UFC в сентябре прошлого года. Тогда американец досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса временного чемпиона организации в легком весе.

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