Сен-Пьер дал совет Гэтжи перед боем с Нурмагомедовым

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер дал совет американцу Джастину Гэтжи, которому предстоит поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена передает ESPN.

39-летний Сен-Пьер отметил, что ни за что бы не ставил против Нурмагомедова, назвав его самым сильным бойцом в мире. При этом канадец убежден, что Гэтжи сможет противостоять россиянину. «Хабиб начинает поединки осторожно, много двигается. Как раз этим и нужно пользоваться Джастину. Ему надо начинать с давления и аккуратно действовать в стойке», — отметил Сен-Пьер.

Нурмагомедов и Гэтжи подерутся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 24 октября. Россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019-го. Несмотря на это, сам канадец и Нурмагомедов не раз высказывались о возможном поединке. Глава UFC Дэйна Уайт также не исключает организации их боя.

Нурмагомедов — второй боец UFC в рейтинге без учета весовых категорий. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках. Сен-Пьер — бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах.