Нурмагомедову пообещали грандиозного соперника для тридцатого поединка

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Twitter пообещал грандиозного соперника для тридцатого поединка спортсмена.

Абдель-Азиз заявил, что уже ведет переговоры с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом, и добавил, что россиянин не встретится с ирландцем Конором Макгрегором и канадцем Жоржем Сен-Пьером. «Я могу гарантировать, что это будет сюрприз и что-то грандиозное», — подытожил менеджер. При этом он посоветовал болельщикам отнестись с уважением к сопернику Нурмагомедова — американцу Джастину Гэтжи.

В июле Нурмагомедов заявил, что видит Сен-Пьера своим соперником в случае победы над Гэтжи. В планах россиянина — довести количество побед в MMA до 30 и уйти из спорта.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках. 25 октября ему предстоит поединок против Гэтжи. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



