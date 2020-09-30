Нурмагомедова уличили в нарушении правил UFC

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Дэн Хукер в своем подкасте уличил россиянина Хабиба Нурмагомедова в нарушении правил Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Хукер посчитал, что спортсмен нарушил коронавирусные меры безопасности, предписанные UFC. Он обратил внимание на то, что в течение 48 часов Нурмагомедов побывал на двух бойцовских турнирах. «Я не делаю доносов, но говорю, что сам видел. 48 часов до турнира должен строго соблюдаться карантин, а он стоит у октагона в роли углового у бойца UFC Зубайры Тухугова. К нему особое отношение?» — задался вопросом новозеландец.

27 сентября на турнире UFC 253 Тухугов проиграл решением судей канадцу Хакиму Даводе. Во время поединка в углу бойца находился Нурмагомедов.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 25 октября ему предстоит поединок против американца Джастина Гэтжи. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.