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Появился официальный постер боя Нурмагомедова и Гэтжи

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Официальный постер к поединку российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) появился в Instagram-аккаунте UFC Russia.

«До UFC 254 остается меньше месяца. Это будет незабываемый вечер боев!» — гласит подпись под публикацией.

26 сентября ветеран UFC голландец Бас Рюттен заявил, что Гэтжи сможет победить россиянина. Он добавил, что Гэтжи станет тем бойцом, который «лишит Хабиба его короны».

Бой состоится 24 октября. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Нурмагомедову предстоит защищать чемпионский пояс в легком весе. Гэтжи выйдет в октагон в статусе временного чемпиона. Россиянин не знает поражений в ММА и имеет серию из 28 побед. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения на профессиональном уровне.

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