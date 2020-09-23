Гэтжи захотел увидеть Нурмагомедова в крови

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит BJ Penn.

«Думаю, я увижу его в крови. Я хочу увидеть его в крови и хочу посмотреть, как он отреагирует на это. Он не такой безумный, как я», — заявил американец. Он добавил, что стиль ведения боя Нурмагомедова не предполагает кровавых эпизодов, поэтому сам россиянин «наверняка не так много раз видел свою кровь».

20 сентября Гэтжи пообещал проверить Нурмагомедова на прочность. Он оценил ответ россиянина, который прокомментировал сравнения с легендарным боксером Мохаммедом Али.

Нурмагомедов и Гэтжи известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 25 октября они сойдутся в главном бое вечера на турнире организации. Россиянину предстоит защищать пояс чемпиона UFC в легком весе. Гэтжи выйдет в октагон в статусе временного чемпиона.

Нурмагомедов не знает поражений в ММА и идет на серии из 28 побед. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в профессиональной карьере.