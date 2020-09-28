Опубликован видеоанонс боя Нурмагомедова и Гэтжи

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видеоанонс поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Ролик предоставлен правообладателем.

В видео рассказывается о достижениях спортсменов. Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Перед поединком Нурмагомедова и Гэтжи еще один россиянин, тяжеловес Александр Волков подерется с американцем Уолтом Харрисом. Также на турнире выступят Умар и Абубакар Нурмагомедовы.

26 сентября ветеран UFC, голландец Бас Рюттен посчитал, что Гэтжи сможет победить Нурмагомедова. По его мнению, у американца бездонный топливный бак и сердце льва.