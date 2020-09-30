UFC вспомнил лучшие фразы Нурмагомедова в октагоне

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал ролик, где приводятся лучшие фразы, произнесенные россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октагоне. Видео доступно в YouTube-канале UFC Russia.

В видео представлены эпизоды, когда Нурмагомедов разговаривал с соперниками во время поединков или обменивался репликами с главой промоушена Дэйной Уайтом. Также в ролике приводится отрывок боя между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который прошел осенью 2018-го. Тогда россиянин призывал соперника «поговорить» прямо во время боя, нанося ему удары в партере.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 25 октября ему предстоит поединок против американца Джастина Гэтжи.