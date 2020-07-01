Нурмагомедов показал видео боксерской тренировки

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram показал видео своей боксерской тренировки.

На видео Нурмагомедов отрабатывал удары по груше. «Тренировки очень хорошо снимают стресс и агрессию. Тренируйтесь и будьте добрее», — написал боец.

30 июня менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о гонорарах спортсмена за выступления на публике. По его словам, россиянин получает минимум 300 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей) в день.

Нурмагомедов выиграл все 28 поединков на профессиональном уровне. 19 сентября россиянин должен провести защиту титула чемпиона UFC в легком весе в бою с американцем Джастином Гэтжи.

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