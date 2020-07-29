Нурмагомедов назвал следующего после Гэтжи соперника

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов раскрыл планы на ближайшие поединки. Об этом он написал под постом комментатора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Рогана в Instagram.

Роган признался, что ждет следующего поединка с участием россиянина в UFC. Ранее был подтвержден бой 31-летнего Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. При этом российский боец поучаствовал в обсуждении поста, добавив, что планирует подраться с экс-чемпионом UFC канадцем Жоржем Сен-Пьером уже в апреле 2021-го.

28 июля глава UFC Дэйна Уайт допустил проведение поединка между Сен-Пьером и Нурмагомедовым. Ранее Уайт высказывался о невозможности организации боя. Сам канадский спортсмен связывал это с нежеланием промоушена терять чемпиона. Сен-Пьер уже возобновлял карьеру ради титульного поединка. В ноябре 2017-го после четырехлетнего перерыва он одержал победу над британцем Майклом Биспингом, завоевал пояс чемпиона UFC в среднем весе и снова завершил карьеру, оставив титул вакантным.

В феврале 2019-го Сен-Пьер заявил об окончательном уходе из спорта. Тогда же Нурмагомедов выразил готовность подраться с экс-чемпионом. Известно, что отец российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов также рассчитывал на проведение боя. Нурмагомедов-старший умер 3 июля 2020-го в результате осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Нурмагомедов — действующий обладатель пояса чемпиона UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках. Россиянин удерживает вторую строчку рейтинга бойцов организации без учета весовых категорий.