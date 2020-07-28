Глава UFC подобрал Нурмагомедову соперника для последнего боя в карьере

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подобрал российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову соперника для последнего боя в карьере. Его слова приводит Bjpenn.

По мнению Уайта, им может стать канадец Жорж Сен-Пьер. «Эти ребята великолепны. Мне нравится Хабиб, и я готов сделать все, что он захочет», — заметил глава промоушена.

Осенью 2020-го Нурмагомедов, который является чемпионом организации в легком весе, должен будет подраться с претендентом на пояс — Джастином Гэтжи. Американец владеет временным титулом. Гэтжи завоевал его, победив соотечественника Тони Фергюсона.

27 июля сообщалось, что Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца. В сети появились фото, на которых запечатлено, как спортсмен в перчатках и с накладками на ногах проводит спарринги.

Последний бой 31-летний Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в ММА. На счету 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения. Канадец становился чемпионом UFC в среднем и полусреднем дивизионах. В полусреднем весе он девять раз успешно защищал пояс.