Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова. Фотографии из зала появились в Twitter Youcef.

На новых фотографиях запечатлено, как Нурмагомедов, одетый в перчатки и накладки на ноги, проводит спарринги.

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Ранее 27 июля боец заявил о намерении продолжить дело отца. Он сказал, что достроит спортивный комплекс в поселке Дубки Казбековского района и Центр спортивной подготовки по единоборствам в селении Сильди Цумадинского района.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Планируется, что осенью 2020-го чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов подерется с претендентом на пояс — Джастином Гэтжи. Американец владеет временным титулом. Гэтжи завоевал его, победив Тони Фергюсона.

Нурмагомедов — непобежденный боец. На его счету 28 успешных поединков. Он уже дважды защитил чемпионский пояс UFC.