Менеджер Нурмагомедова отреагировал на информацию о завершении бойцом карьеры

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Twitter отреагировал на информацию о завершении спортсменом карьеры.

«Некоторые российские СМИ приписали мне слова о том, что Хабиб закончил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца», — написал Абдель-Азиз. Он попросил с пониманием отнестись к ситуации и не обращать внимания на фейковые новости.

Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Нурмагомедов осенью 2020-го должен встретиться с Джастином Гэтжи. Американец ранее заменил россиянина в бою с Тони Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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