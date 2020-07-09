Тренер Нурмагомедова высказался о возвращении бойца в октагон после смерти отца

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о возвращении бойца в октагон после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова. Его слова приводятся в Twitter MMA on SiriusXM.
«Даже не могу предположить, как эта ситуация отразится на бое в сентябре, потому что понятия не имею, что в голове у этого бедного парня. Я буду с ним, что бы он ни захотел сделать. Если он захочет драться, то я с ним, если нет – тоже. Если он решит завершить карьеру, я на его стороне», — заявил Мендес.
Тренер добавил, что Нурмагомедов хочет продолжить наследие отца. «Хабиб помогал тренировать своего двоюродного брата, Ислама и других восходящих молодых звезд», — отметил он.
57-летний тренер скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.
Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Его отец воспитал несколько действующих бойцов промоушена.