Нурмагомедов показал видео со спаррингов перед боем с Гэтжи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился видео со спаррингов перед поединком против американца Джастина Гэтжи. Ролик доступен в YouTube-канале россиянина.

32-летний россиянин подерется с Гэтжи в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 25 октября. Спортсмены поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов подходит к бою в статусе действующего обладателя пояса. Гэтжи — временный чемпион.

Также на турнире UFC 254 дебютирует двоюродный брат Нурмагомедова — Умар Нурмагомедов. Перед чемпионом также выступит и российский тяжеловес Александр Волков. Его соперником станет Уолт Харрис.