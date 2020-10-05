Глава UFC пообещал особенного соперника для Нурмагомедова после Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу UFC Arabia пообещал особенного соперника для российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова после поединка с американцем Джастином Гэтжи.

«Предполагалось, что пока этот разговор останется в тайне. Да, у меня есть для него кое-что особое после боя, если его заинтересует», — заявил Уайт. Он также обратил внимание, что соперником россиянина не станет канадец Жорж Сен-Пьер, так как он завершил карьеру и не намерен больше выходить в октагон.

2 октября Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, заявил, что бойца ждет грандиозный соперник после боя с Гэтжи. По его словам, россиянин не встретится с ирландцем Конором Макгрегором или Сен-Пьером.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках. 25 октября ему предстоит поединок против Гэтжи. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.