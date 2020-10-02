Брат Нурмагомедова подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с промоушеном Bellator. Об этом в Instagram сообщил Хабиб Нурмагомедов.

«Мы верим и возлагаем большие надежды на Усмана. Газуй, братишка, и не сбавляй обороты. Время покорять Америку», — написал Нурмагомедов.

В августе менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Усман превосходен в борьбе. По его мнению, он станет улучшенной версией Хабиба. На счету 22-летнего Нурмагомедова 11 побед в 11 поединках, из которых восемь нокаутом.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках. 25 октября ему предстоит поединок против Джастина Гэтжи. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.