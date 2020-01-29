Чемпион UFC зарекся биться с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман зарекся от проведения поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в подкасте Джо Рогана на YouTube.

«Не стану драться с Хабибом — он мой брат. Это вопрос взаимоуважения. Я не вижу себя в противостоянии с ним», — заявил Усман в беседе с комментатором поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Усман — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Россиянин обладает поясом организации в легкой весовой категории. Интересы обоих бойцов представляет менеджер Али Абдель-Азиз, который возглавляет агентство Dominance MMA.

В декабре 2019-го Усман провел первую защиту титула. Ему удалось победить американца Коби Ковингтона. Нурмагомедов уже дважды защитил пояс. На его счету победы над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018-го и американским бойцом Дастином Порье в сентябре 2019-го.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Усман имеет 16 побед при одном поражении.

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