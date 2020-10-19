Гуф дал прогноз на бой Нурмагомедова с Гейджи

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) дал прогноз на поединок между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По мнению исполнителя, россиянин должен одержать победу во втором раунде удушающим приемом. Рэпер добавил, что хорошее владение ударной техникой не поможет американцу взять верх над Нурмагомедовым.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион UFC.

Гейджи заменил Нурмагомедова на турнире UFC 249. Россиянин снялся с ивента на фоне пандемии коронавируса. Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона, нанеся последнему первое поражение за восемь лет.