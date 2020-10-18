Гуф извинился из-за клипа Тимати и Крида

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) извинился перед своими фанатами после появления в совместном клипе рэперов Тимати (Тимур Юнусов) и Егора Крида. Об этом он заявил в сторис на своей странице в Instagram.

«Меня все спрашивают, как я оказался в этом видео у Егора Крида и Тимати. Без понятия, как... Я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь. Извиняюсь, правда», — сказал Гуф.

Рэпер также ответил людям, которые ранее раскритиковали его за полноту. Он пообещал им привести себя в форму.

Клип на песню под названием «Звездопад» появился на YouTube 16 октября. Он начинается со скетча, в котором Тимати предлагает Криду скопировать ролик музыкантов DJ Khaled и Drake, где вместо них все делал Джастин Бибер.

Гуф, как и другие исполнители, появляется в видео буквально на несколько секунд. Помимо него, в нем можно увидеть рэпера и блогера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн (Morgenshtern), а также Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн). При этом последний читает книгу Гуфа под названием «Путь к исправлению».

В октябре 2019 года Долматов извинялся за то, что оскорбил кавказских женщин. До этого он извинился за совместное музыкальное видео с Тимати про Москву, набравшее около 1,5 миллиона дизлайков и исчезнувшее с YouTube.